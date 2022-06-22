Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка не только уходила до финаша шоу, но и возвращалась по просьбе главного героя. Тем не менее, выиграть на шоу у нее вышло. Однако, Юлия подружилась с участницами, поддерживает с ними связь и общается до сих пор.

К примеру, с Надин девушка решила отдохнуть в Италии, куда совсем недавно отправилась. А также успела отчитаться об этом в Инстаграм и рассказала, как повеселилась с подругой на шопинге.

«В галерее есть дыра возле магазина Диор. Нужно стать туда пяткой, покрутиться и загадать желание» - рассказывает Бельченко.

Однако после последовавшего объяснения девушка засмущалась: «Это не дыра… То одно место у быка. И нужно стать туда, покрутиться три раза и загадать желание. Дыра сделалась из-за того, что очень много людей крутилось».

Юлия ответила: «Я уже вижу эти заголовки. Как я топталась прямо на этом месте» - прокомментировала девушка и показала видео.

Любит Бельченко хвастаться разными моментами из жизни. Ранее перед отпуском она похвалилась идеальной подготовкой. Одновременно девушка сделала маникюр, педикюр и ресницы.

Причем Юлия похвасталась, что все это можно сделать в салоне за раз и за два часа она уже будет во все оружии и красоте.

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