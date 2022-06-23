Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является известной украинской актрисой, которая выехала из страны еще до вторжения рф из-за контракта на съемки. После дня рождения Ксения неожиданно заговорила о своих проблемах и депрессивном состоянии из-за всех событий.

«Люди изучают это состояние: ненависти, агрессии, бесконечных обвинений. А много кто начинает учить этому детей. Вроде бы идея понятна, чтобы ребенок знал какие-то вещи. Но психика детей только формируется, мне страшно подумать, во что могут вырасти эти семена ненависти.

Ненависть. Я понимаю, что это целиком естественное ощущение, у нашей ситуации было бы странно ощущать себя иначе, но время идет, а много кто остается в этом ощущении» - пишет Мишина.

«Несмотря на то, что я как-то хотела ощутить немного легкости в эти дни, все было против меня. Я весь час боролась с обстоятельствами, а они все больше становились дискомфортными, даже физически было сложно, в конце концов я потеряла крупную сумму денег.

Мне бы так хотелось, чтобы хорошие чувства накрыли всех в нашей стране, всех, кто столкнулся с горем, чтоб они немного исцелились и подпитались энергией любви» - выразила свои мысли Ксения.

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