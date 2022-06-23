Популярная украинская певица Оля Полякова, которая вывезла детей за границу, а сама принялась активно гастролировать в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram фрагментом новой украинской песни. Как оказалась, эту композицию Оля спела вместе с другими отечественными звездами шоу-бизнеса, а премьеру приурочили ко дню, когда решается статус Украины в Евросоюзе.

В коротком видео можно увидеть саму Полякову в роскошном сине-желтом платье, в котором она выступает на своих благотворительных концертах. Также есть фрагменты патриотических роликов с украинцами и украинскими флагами.

В подписи к публикации Оля рассказала о создании и значении этой песни: "Телеканал @kanalukraina вместе с самыми популярными артистами украинского шоу-бизнеса представляет песню несокрушимости нашего народа "Ми з України". Песня создана, чтобы выразить поддержку и уважение, сплоченность и боевой дух нашего народа в этой жестокой войне. Дата премьеры выбрана не случайно, ведь именно в эти дни ожидается решение Европейского Союза о статусе кандидата для Украины. И именно за европейские ценности, за мир во всей Европе борются сегодня с российским нашествием лучшие сыновья и дочери нашей страны. Полный клип на песню "Мы из Украины" смотрите на YouTube канала Украина".

Напомним, "Если каждый украинец...": Полякова обратилась к поклонникам со срочной просьбой, видео.

Как сообщала Politeka, "Мама будет в шоке": Виктор Павлик в тайне от жены отвел годовалого сына к парикмахеру.

Также Politeka писала, что "Я верю, что мир не забыл": Каменских после концерта в Праге довела до слез новым обращением.