Иракли Макацария - успешный грузинский бизнесмен и известная личность в Украине. Он был главным героем шестого сезона шоу "Холостяк", а также участвовал в проекте "Танці з зірками" и был тренером на "Зважені та щасливі".

На своей странице в Instagram Макацария разместил свежие фотографии со своей невестой и похвастался ее успехами. Лиза Чичуа работает в организации здравоохранения Грузии, а до этого училась в Тбилисском государственном медицинском университете. Родители девушки - также врачи. В конце марта Лизе исполнилось всего 20 лет, в то время как ее спутнику – 37.

"Закавказская Лига врачей" Номинация - лучик будущего 🥰 Сияй всю жизнь! Горжусь тобой безмерно!", — написал Макацария под фото, на которых позирует с невестой, держа ее диплом и награду.

Поклонники в комментариях восхищаются парой и поздравляют девушку:

"Поздравляю!!! Успехов и процветания в таком важном деле!!!Вы такая шикарная пара! Восхищаюсь! Берегите друг друга!";

"Такая важная профессия, успехов";

"Счастливы такие 😍😍😍 любо глянуть";

"Умница и красавица".

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