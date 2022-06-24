Иракли Макацария - успешный грузинский бизнесмен и известная личность в Украине. Он был главным героем шестого сезона шоу "Холостяк", а также участвовал в проекте "Танці з зірками" и был тренером на "Зважені та щасливі".
На своей странице в Instagram Макацария разместил свежие фотографии со своей невестой и похвастался ее успехами. Лиза Чичуа работает в организации здравоохранения Грузии, а до этого училась в Тбилисском государственном медицинском университете. Родители девушки - также врачи. В конце марта Лизе исполнилось всего 20 лет, в то время как ее спутнику – 37.
"Закавказская Лига врачей" Номинация - лучик будущего 🥰 Сияй всю жизнь! Горжусь тобой безмерно!", — написал Макацария под фото, на которых позирует с невестой, держа ее диплом и награду.
Поклонники в комментариях восхищаются парой и поздравляют девушку:
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"Поздравляю!!! Успехов и процветания в таком важном деле!!!Вы такая шикарная пара! Восхищаюсь! Берегите друг друга!";
"Такая важная профессия, успехов";
"Счастливы такие 😍😍😍 любо глянуть";
"Умница и красавица".
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