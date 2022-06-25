Снимок получился очень красочный и в то же время нежный.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик привыкла к ранним подъемам – она встречает зрителей программы "Ранок з Україною" в неизменном хорошем расположении духа и в стильных нарядах, которые становятся предметом обсуждений ее поклонников.

В этот раз она показала изысканный последневный образ и поблагодарила украинских защитников.

"Для меня смысл дня сегодня-увидеть, что жизнь продолжается. Спасибо ВСУ за новый день", - подписала фото телеведущая.

Лилия Ребрик примерила платье-миди белого оттенка с рукавами три четверти, а дополнила образ белыми высокими ботинками. Образ закончила красивая укладка и легкий макияж. Телеведущая расположилась последи лавандового поля, подставив лицо лучам солнца. Снимок получился очень красочный и в то же время нежный.

Украинцы в комментариях присоединились к словам певицы и восхитились ее внешним видом: "Каждое утро начинаю с благодарности нашим защитникам и защитницам!", "Лиличка, вы красавица!!! Спасибо, что вдохновляете всех нас.", "Все будет хорошо, ВСУ смогут победить", "Вы невероятно красива! Фото замечательное!".

Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.

Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.

Также Politeka писала, что Ребрик умилила прогулкой с мужем и детьми, фото из прошлого.