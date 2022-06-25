Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик привыкла к ранним подъемам – она встречает зрителей программы "Ранок з Україною" в неизменном хорошем расположении духа и в стильных нарядах, которые становятся предметом обсуждений ее поклонников.
В этот раз она показала изысканный последневный образ и поблагодарила украинских защитников.
"Для меня смысл дня сегодня-увидеть, что жизнь продолжается. Спасибо ВСУ за новый день", - подписала фото телеведущая.
Лилия Ребрик примерила платье-миди белого оттенка с рукавами три четверти, а дополнила образ белыми высокими ботинками. Образ закончила красивая укладка и легкий макияж. Телеведущая расположилась последи лавандового поля, подставив лицо лучам солнца. Снимок получился очень красочный и в то же время нежный.
Украинцы в комментариях присоединились к словам певицы и восхитились ее внешним видом: "Каждое утро начинаю с благодарности нашим защитникам и защитницам!", "Лиличка, вы красавица!!! Спасибо, что вдохновляете всех нас.", "Все будет хорошо, ВСУ смогут победить", "Вы невероятно красива! Фото замечательное!".
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Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.
Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.
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