Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик - щаслива мама двох дівчаток Діани і Поліни. Так, у житті молодшої дівчинки Поліни сталася знаменна подія - вона вперше пішла до стоматолога. Знаменита мама розповіла, як це було і поділилася кадрами.

"Друзі з нами сьогодні стався перший візит до стоматолога. Ну, як з нами, з моєю молодшою донькою Польою. Матусі мене зрозуміють, адже ви розумієте наскільки це важливо, цей перший візит. Щоб дитина не боялася, а навпаки розслабилася і знала, що це не страшно", - зазначила Лілія Ребрик.

До стоматолога дівчинка вбралася в патріотичні кольори: курточку в синьо-жовті сердечка, блакитні джинси і жовті кросівки. А зіркова мама заплела їй милі кіски.

Малятко показала справжню витримку і сміливість, жодного разу не заплакала, а мужньо перенесла перший свій похід до стоматолога.

Нагадаємо, що Ребрик зачарувала прогулянкою з доньками, милі фото.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала стильні луки дочок, вразивши їх красою.

Також Politeka писала, що Ребрик у романтичному образі нагадала про цінність простих радощів.