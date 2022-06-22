Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик - щаслива мама двох дівчаток Діани і Поліни. Так, у житті молодшої дівчинки Поліни сталася знаменна подія - вона вперше пішла до стоматолога. Знаменита мама розповіла, як це було і поділилася кадрами.
"Друзі з нами сьогодні стався перший візит до стоматолога. Ну, як з нами, з моєю молодшою донькою Польою. Матусі мене зрозуміють, адже ви розумієте наскільки це важливо, цей перший візит. Щоб дитина не боялася, а навпаки розслабилася і знала, що це не страшно", - зазначила Лілія Ребрик.
До стоматолога дівчинка вбралася в патріотичні кольори: курточку в синьо-жовті сердечка, блакитні джинси і жовті кросівки. А зіркова мама заплела їй милі кіски.
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Малятко показала справжню витримку і сміливість, жодного разу не заплакала, а мужньо перенесла перший свій похід до стоматолога.
Нагадаємо, що Ребрик зачарувала прогулянкою з доньками, милі фото.
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