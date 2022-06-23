Молодша Поліна схоже вирішила піти по її стопах, а старша дочка Діана активно знімається в кіно і серіалах.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик у минулому серйозно займалася художньою гімнастикою. Зараз ці тренування дозволяють артистці без проблем сідати на шпагат. До спорту вона вирішила привчити і свою молодшу доньку Поліну.

Так, Лілія Ребрик показала фото зі спортивного залу, де малятко Поля займається гімнастикою. Дівчинка хвалилася мамі, як вміє крутити хулахуп. Малятко дуже старалася, їй вдалося зробити кілька оборотів.

Дівчинка одягла на заняття спортивний чорний купальник і білі шкарпетки. Мама зробила їй стильну зачіску: високий пучок, а кілька пасом заплела в косичку.

"Моя солоденька гімнасточка", - підписала милі кадри Лілія Ребрик.

Варто відзначити, що сама зірка кіно і серіалів Лілія Ребрик в 13 років навіть стала майстром спорту з художньої гімнастики. Молодша Поліна схоже вирішила піти по її стопах, а старша дочка Діана активно знімається в кіно і серіалах.

Нагадаємо, що Ребрик зачарувала прогулянкою з доньками, милі фото.

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