Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. У звезды есть единственный сын Руслан Евдокименко. После начала войны он умудрился попасть в скандал, когда пытался незаконно выехать из Украины, когда всем мужчинам это делать запрещено. У Руслана есть двое детей - сын Анатолий и Соня. Дочь сейчас живет и учится в Нью-Йорке, где также делает первые шаги в карьере модели. На лето Соне предложили работу в Лос-Анджелесе и девушка согласилась.

Поэтому теперь Евдокименко постоянно радует новыми кадрами в своем Инстаграм из Лос-Анджелеса. А в этот раз Соня решила показать стильный образ, опубликовав новый сторис.

На фото Соня была в платье-пиджаке. Звезда дополнила образ босоножками, сумочкой и стильными очками. Евдокименко сделала селфи перед зеркалом, впечатляя видом.

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