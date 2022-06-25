Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". В 2020 году Владимир развелся с бывшей женой и сразу женился на красотке Кристине. Теперь супруга довольно популярный блогер и активно ведет страничку в Инстаграм, где решила поделится впечатлениями от Праги.

Как оказалось, Кристине не понравились сервис, кухня и множество людей.

"Вы спрашивали, что мне не WOW в Праге", - написала Кристина.

"Она достаточно красивая, но в центре слишком много людей, в кафе персонал работает так, вроде его заставили. Сервис мне не ок, мы очень украинцы балованные этим, ибо у нас все приветливые и веерные, хочется благодарить и оставлять чаевые... тут нет. Кухня - наша точно лучше, а еще итальянскую очень люблю. Как-то меня не цепляет эмоционально и энергетически, наверное, просто не мой город. Как то так", - написала Горняк.

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