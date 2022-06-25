Три года назад у Тины Кароль появился двойник - маленькая девочка, копирующая образы певицы и показывающая оригинальные видео с исполнением композиций артистки. Тина Синяговская быстро стала популярна в сети, в свои семь лет она радует поклонников новыми кадрами довольно часто.

Мама Надежда выставляет разные снимки с маленькой Тиной, которая уже не раз примеряла новые образы своего кумира. В этот раз малышка Тина скопировала образ Кароль, которая приехала на благотворительный концерт в поддержку Украины.

В этот раз исполнительница выбрала асимметричное платье цвета спелого манго от украинского бренда Lever Couture. Маленькая Тина решила представить свою версию данного аутфита знаменитости.

Сама Кароль поспешила с ответом: "Моя птичка!" - пишет артистка под кадром.

Комментируя выступление на концерте, Тина заявила:

"Поздравляю мою Родину с историческим моментом истины, статусом страны-кандидата на вступление в ЕС! Каждый шаг и доброе дело каждого украинца – это огромный шаг к единственной мечте победы", - написала Кароль.

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