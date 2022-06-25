Как пишет Politeka.net, певица поделилась в своем Инстаграм подборкой кадров после долгожданного эфира. Как выразилась Могилевская, она четыре месяца не записывала ничего наживо в студии с коллегами.

С первых дней вторжения Могилевская заявила, что поддерживает страну в ее борьбе против российской агрессии, начала освещать ситуацию и рассказывать о пострадавших. Сейчас Наталья показала, как была рада просто дать интервью в студии.

«Вечер с Украиной, спасибо за приглашение! Впервые за четыре месяца наживо в любимой студии!» - говорит Могилевская.

В сети поддерживают:

«Очень очень ждём😻❤️; очень ждем❤️; А ми очень ждем ЗСУ. ХЕРСОН.🇺🇦💛💙; Наташа мой цветочек с детства, вы молодец; Обожаю Наталью.....люблю ее песни; уже не могу дождаться!».

Также Наталья показала, какая беда с ней произошла в пути.

"Друзья мои, случилось неожиданное. Смотрите, оп-оп-оп, Наташенька положила телефончик на крышу багажника, а потом багажник попробовали открыть. А ты будешь разбирать сейчас крышку? Вот так. И уже 40 минут мы думаем как поехать на интервью. А у меня сегодня, кстати, концерт в метро", - сказала Наташа.

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