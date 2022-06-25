Как пишет Politeka.net, Евгений Сморигин - известный украинский актер родом из Беларуси и звезда "Дизель шоу". Звезда решил дать интервью, рассказав о предательстве родины. Фрагмент видео опубликовал "Зірковий шлях" у себя на страничке в Инстаграм.
"Моя жена и дети жили в подвале сарая, когда из родной Беларуси летят ракеты в моих детей. Паспорт у меня белорусский пока что...", - сказал артист.
"Евгений Сморигин об измене Беларуси, болезни жены, ночлеге в сарае.
Актер Евгений рассказал о переезде за границу, жизни с семьей в подвале сарая, болезни жены, дружбе с некогда соперницей Еленой Кравец и отношении к коллегам-россиянам Сергею Писаренко и Евгению Никишину", - написано было в публикации.
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Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:
"Дай боже вам всем здоровья, терпения", "Молодец".
Напомним, звезда «Дизель шоу» белорус Сморигин признался, чем его поразили украинцы
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