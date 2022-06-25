Актер Евгений Сморигин из "Дизель шоу" рассказал о Беларуси, откуда он родом.

Как пишет Politeka.net, Евгений Сморигин - известный украинский актер родом из Беларуси и звезда "Дизель шоу". Звезда решил дать интервью, рассказав о предательстве родины. Фрагмент видео опубликовал "Зірковий шлях" у себя на страничке в Инстаграм.

"Моя жена и дети жили в подвале сарая, когда из родной Беларуси летят ракеты в моих детей. Паспорт у меня белорусский пока что...", - сказал артист.

"Евгений Сморигин об измене Беларуси, болезни жены, ночлеге в сарае.

Актер Евгений рассказал о переезде за границу, жизни с семьей в подвале сарая, болезни жены, дружбе с некогда соперницей Еленой Кравец и отношении к коллегам-россиянам Сергею Писаренко и Евгению Никишину", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Дай боже вам всем здоровья, терпения", "Молодец".

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