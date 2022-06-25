Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка". А в прошлом году была судьей проекта "Україна має талант", где победил 14-летний певец Артем Фесько. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила показать кадры со своим защитником.
На кадрах ее сын Платон играл в комнате, надев на голову шлем и написал на нем ЗСУ. В руках мальчик держал бревно, на котором было написано "РПГ". Сын Мишиной делал вид, что стреляет из разных позиций.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Слава Украине", "Этот вообще топ", "Класс", "Дети – это наше будущее!!! Украинцы самая умная нация!!! Слава Украине", "Какое время, такие и игры у детей", "У нас надежное будущее".
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