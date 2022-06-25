Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, вторая героиня "Холостячки", вчера счастливо отметила свадьбу младшей сестры. Ради этого артистка приехала домой с концертного тура и провела с семьей несколько дней.

А сегодня Огневич показала, как веселится на пути к отдыху, который решила себе устроить перед очередным путешествием. Также Злата сопроводила свое обращение несколькими кадрами и рассказала о планах на свободное время.

«Эмоционально истощенная, мне нужен детокс. А лучший детокс – это горы! Связь не гарантирую, красоту покажу» - рассказала под новыми кадрами Злата.

Мы писали ранее, артистка порадовала рассказом: она вернулась домой с концертов не просто так, а ради встречи с семьей на празднике. Это была свадьба ее сестры и Злата не могла пропустить церемонию.

Сам вечер растрогал звезду, и она едва сдержала слезы:

«И тут я заплакала, как это трогательно. Евгений, ты краш. Поздравляю с этим желанным днем! А ты будешь всегда моей маленькой любимой девочкой!».

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