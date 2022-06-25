Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица и Национальная легенда Украины. У звезды есть племянница Соня Кей, которая пошла по стопам легендарной родственницы и стала певицей. Не так давно девушка выпустила второй мини-альбом, который набрал сотни тысяч просмотров в Ютуб. Восходящая звезда, как и другие артисты, поддерживают Украину в борьбе за независимость. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Соня поделилась кадрами из своего автомобиля. Как можно увидеть, певица была не очень довольной.

"Сегодня жарко", - написала артистка на кадрах.

После этого Соня решила подтвердить свои слова, показав панель авто, где есть градусник. Он демонстрировал, что сейчас 31 градус тепла.

"Это просто жесть", - написала Соня.

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