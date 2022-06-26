Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная певица из Украины. Девушка прославилась благодаря участию в проекте "Х-Фактор", где на прослушиваниях спела "Колыбельную". Певица настолько хорошо пела, что судьи подумали, что включена фонограмма, а не она сама поет. Но Николайчук повторила успех без музыки. При этом победить на проекте исполнительнице удалось со второго раза.

Теперь за Николайчук следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, где певица радует своим творчеством и яркими образами. А недавно артистка выпустила песню на украинском языке, которую назвала "Никотин". А в этот раз Николайчук решила показать себя, сделав селфи. На фото участница "Х-Фактора" была в стильных очках и черной одежде с эффектным разрезом.

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