Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка". Также звезда участвовала в проекте "Маска", где ей удалось победить. Не забывает Злата и о соцсетях, где активно ведет блог. А в этот раз Огневич поделилась кадраами в ТикТок, насмешив украинцев.
"Когда подружка сказала, что на Байрактар не скинула", - подписала видео Злата и спросила, кто донатил.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"даже не знаю как лучше, черненькой или блондинкой. Хотя тебе по всякому супер!)", "теперь надо на ПВО для Николаева , николаевцы поймут", "Отправляла каждый раз, когда хотела купить ненужную вещь", "Она же не в себе, ей надо просто объяснить что такое байрактар", "ну как можно было не скинуть...".
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