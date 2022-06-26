Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский продюсер и исполнитель. Звезда с 99-го по 2014 год был женат на Ирине Горовой, которая только родила от прошлых отношений дочь Наташу. Поэтому Алексей воспитала малышку с самого малого. Также у пары есть сын Андрей. После развода Потап остался в хороших отношениях со всей семьей, а с Ириной и сейчас руководит продюсерским центром. А Наташа выросла настоящей красоткой и активно сейчас ведет страничку в Инстаграм.

А на новом фото Горовая похвасталась стильным образом в легком платье. Наташу сняли издаля и можно оценить элегантность красотки.

"Спряталась", - подписала кадр девушка.

Фанаты, включая певицу Надю Дорофееву, поставили более ста лайков.

Напомним, приемная дочь Потапа обратилась к стилисту и показала себя в новых образах

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа в черном наряде засветилась с дочкой и известной ведущей

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