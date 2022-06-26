Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина решила показать кадры с Патриархом Кириллом, которого серьезно высмеивают в сети из-за лжи, пропаганды и лицемерия. Патриарха не раз обвиняли в воровстве пожертвований, неправомерном получении крупных сум денег и лжи.

А вчера глава русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяєв) упал во время богослужения в церкви. Он поскользнулся на мраморном полу и упал под пение "Господи, помилуй".

«Господи, не милуй! То ли еще будет, лжец кирилл всея руси, с тобой и со всеми выродками, пособничающими убийству людей!!!» - написала Ефросинина.

Коллега Бедняков не остался в стороне: «На пожертвования наступил».

Как известно, после начала полномасштабного вторжения россии многие украинцы покинули страну и выехали за границу. В какой-то мере это затронуло и артистов, ведь сейчас они ездят по разным странам, устраивая благотворительные концерты для сбора средств в поддержку Украины.

Впрочем, иногда украинские звезды пересекаются, пусть и в чужой стране. Именно эти моменты показала Ефросинина в своем посте. На видео Маша обнимала Диму Монатика, Полю Полякову, Джамала и других известных украинцев.

Напомним, Каменских в мрачноватом наряде изумила сменой образа на выступлении.

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