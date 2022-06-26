Мужчина высказался о событиях этого утра в Киеве.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас пара воспитывает маленького сына Льва, а также поддерживает украинцев в борьбе против российской агрессии.

Сегодня оккупанты выпустили около 50 ракет по нашим городам. Никита Добрынин, который также защищает страну, сразу прокомментировал ситуацию:

«С самого утра ракеты продолжают бить по Украине. Четыре прилета из четырнадцати ударили по мирным. Взрослые, дети... Рашисты никого не жалеют. Россия продолжает этот геноцид продолжает этот геноцид против Украины и украинцев» - пишет Добрынин.

В сети пишут свои реакции: «Мрази😡; Бедные дети, бедные люди... 😢; Господи 😢 когда это кончится 😮 так больно на это смотреть 😢😢😢; Ужас! ВСУ должно тех рашистов в прах стереть!!!; 😢Боже; Ненавижу 😡 бедные дети, бедные люди 😭; Когда же они повыдыхают твари... 😢».

Ранее Даша выложила несколько сторис с отдыха в Хорватии с сыном Львом, куда отправилась без мужа. Маленький Лев, судя по видео, в восторге от происходящего, он пританцовывает, сидя на руках у матери.

"Лев обожает музыку, просто может залипнуть на часы", - подписала одну из сторис Квиткова.

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