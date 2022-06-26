Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - участник проекта "Холостячка" со Златой Огневич. Предпринимателю удалось победить на проекте, но после съемок он сразу бросил певицу. У Андрея есть дочь Кира, а также он активно ведет блог в Инстаграм. А в этот раз бизнесмен решил рассказать о подвиге дочери и своем страхе.

"Я сегодня очень радуюсь. Смелости Киры, она сказала, что хочет прыгнуть три раза. А я в этот момент словил скепсис. Типа "ты давай хоть раз сначала прыгни". Я в детстве, когда был немного старше нее. Испугался и не прыгнул с меньше мостика в воду, когда все мои друзья прыгнули. С того времени я помню и начался у меня панический страх высоты, который я преодолел только в зрелом возрасте", - написал Андрей.

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