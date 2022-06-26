Тренер Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как не заедать стресс сладким, поделившись у себя в блоге советом.

Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені і щасливі". Звезда, как и другие знаменитости поддерживает украинцев в войне за независимость. Не забывает Боржемская и об Инстаграм, где продолжает делится секретами идеальной фигуры, а в этот раз решила рассказать, как не заедать стресс сладким.

"Сейчас начала есть много сладкого(( зубы, вес(( это заедание стресса во время войны?", - спросила фанатка.

"Да, на текущий момент это есть распространенная психологическая проблема, заедание на фоне стресса, моментальное утешение от еды, которое потом отображается в лишних кг. Тут я хочу отметить, что не только сладкого, а любой еды, даже, если это ПП. Но выход всегда есть - это контроль, ведите дневник питания, занимайте себя разными делами, тогда не будет времени тянуться к сладенькому", - написала Боржемская.

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