Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец. Звезда не так давно решил жениться, выбрав в избранницы себе молодую блогерку Катю Репяхову. И в прошлом году девушка родила первенца, которого решила назвать Михаилом. Катя с ребенком после начала войны уехала в Израиль, где находилась довольно долго. Но уже успела вернуться обратно в Украину и воссоединиться с мужем. И Виктор решил показать совместное фото с сыном, которому исполнился год.

На фото Павлик держал ребенка на руках, когда тот смотрел в камеру. А самого Виктора сняли со спины, когда он смотрел на сына. Фото получилось трогательным и довольно уютным, снятым на фоне шикарного деревянного окна.

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