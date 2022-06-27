Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Она активно комментирует события в стране и часто рассказывает о разных событиях дня. Сегодня оккупанты выпустили около 50 ракет по нашим городам.
Будучи в Киеве, девушка часто прислушивается к разным звукам и реагирует на воздушную тревогу. В этот раз с ней случилось неприятное - из-за внезапно заигравшего фильма в сумке, она подумала, что услышала очередной свист ракеты.
Девушка рассказала на эмоциях, что это было очень неприятно и ее эмоции могут понять только украинцы:
«Айпад лежал в сумке выключенный, а потом я стою и начинается… Я услышала свист ракет! Только что я думала, что заново родилась!» - поделилась Анна.
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"Холостяк" Никита Добрынин, который также защищает страну, сразу прокомментировал ситуацию с теми же утренними обстрелами:
«С самого утра ракеты продолжают бить по Украине. Четыре прилета из четырнадцати ударили по мирным. Взрослые, дети... Рашисты никого не жалеют. Россия продолжает этот геноцид продолжает этот геноцид против Украины и украинцев» - пишет Добрынин.
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