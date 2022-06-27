Клипмейкер Алан Бадоев рассказал о мошенниках, которые теперь добрались и до него.

Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный клипмейкер, который делал работы и для украинских артистов. Звезда после начала войны начал активно поддерживать Украину, освещая события у себя в блоге. А в этот раз клипмейкер решил рассказать о мошенниках, опубликовав новое видео в сторис Инстаграм.

"Друзья, хочу всем сказать, что кто-то от моего имени рассылает просьбу о деньгах. Не ведитесь. Ибо это не есть правда. У меня есть деньги и я знаю как их заработать. Поэтому берегите себя и не ведитесь на мошенников", - сказал Алан.

Стоит отметить, что до этого о мошенниках рассказывала Леся Ниикитюк. От ее имени неизвестные предлагали украинцам получить денежные выплаты по программе "єПідтримка".

"Осторожно!!! Обман!", - писала Никитюк в своем телеграмме.

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