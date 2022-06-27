Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на проекте и завоевать сердце главного героя. Пара после проекта некоторое время встречалась, а потом приняла решение сыграть свадьбу. В прошлом году Даша родила первенца, которого назвали Львом. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила похвастаться своим загаром. На фото, которое жена Добрынина опубликовала в сторис, девушка была в купальнике и расстегнутой рубашке, позируя перед зеркалом. Как можно заметить, красотка имеет отличную фигуру и уже успела загореть.

Также Даша сделала скрин погоды, показывая, что сейчас 35 градусов на курорте.

"Завтра у нас тут последний день. Потом в Италию, Швейцарию и Париж", - рассказала о планах на отдых Даша в следующем сторис.

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