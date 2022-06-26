Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Даша начала активно рассказывать в Инстаграм, как худеет. За беременность девушка набрала тридцать кг и все еще занимается, чтобы сбросить лишнее.
Девушка хочет вернуть заветные 53 кг, как было до беременности, теперь она намерена тренироваться в зале даже во время отдыха с маленьким сыном. Даша показала, как сейчас занимается.
«Поэтому позвольте немного похвастаться. Что-то там вырисовывается, пока не поем опять» - пишет Даша.
Сейчас Даша отдыхает в Хорватии и активно делится кадрами отпуска. А теперь решила показать, как выглядит ее фигура в купальнике, поделившись фото в своем сторис.
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"Напомню, что несколько месяцев назад я была такая и это был мой стресс и триггер. Тут малой еще на гв. Я немного офигеваю после родов по отношению к своему новому телу", - написала Даша.
Блогерка стояла на фото перед зеркалом, делая селфи. На снимке можно увидеть обвисший живот красотки, который она еще не успела убрать.
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