Даша Квиткова после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта, успешно построила с ним отношения, сыграла свадьбу и они уже воспитывают маленького сына Льва. Тема беременности и послеродового восстановления часто возникает в Инстаграм у Квитковой.
Даша отвечает на вопросы, касающиеся восстановления фигуры, довольно часто. С недавних пор девушка начала активно тренироваться, так как желает сбросить оставшиеся лишние килограммы. Причем ранее она рассказала, что занялась сайклом и начала тренироваться очень усердно ради того, чтобы чувствовать себя увереннее.
Квиткова подчеркнула, что не желает разваливаться в 24 года, а ее больная спина тому подтверждение - надо действовать более бережно.
«Рядом со мной лежала девушка, худая от природы. Ела пиццу, потом какую-то булочку и запила это коллой. И лежала я… Съела яблоко и подумала, что мне уже хватит лежать, поэтому пошла в зал. И вот теперь, я лежу вся потная на полу, потому что я не худая от природы, я пью воду и уже набираю вес!», - пожаловалась Даша.
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