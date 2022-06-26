Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка победила на проекте и через некоторое время пара женилась. А в прошлом году Даша родила первенца - Льва. Сейчас Даша отдыхает в Хорватии и активно делится кадрами отпуска. А теперь решила показать, как выглядит ее фигура в купальнике, поделившись фото в своем сторис.

"Напомню, что несколько месяцев назад я была такая и это был мой стресс и триггер. Тут малой еще на гв. Я немного офигеваю после родов по отношению к своему новому телу", - написала Даша.

Блогерка стояла на фото перед зеркалом, делая селфи. На снимке можно увидеть обвисший живот красотки, который она еще не успела убрать.

"И это сейчас. Не Белла Хадид, конечно, но тоже не плохо", - написала Даша и показала себя современную.

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