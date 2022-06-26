Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушка победила на проекте и через некоторое время пара женилась. А в прошлом году Даша родила первенца - Льва. Сейчас Даша отдыхает в Хорватии и активно делится кадрами отпуска. А теперь решила показать, как выглядит ее фигура в купальнике, поделившись фото в своем сторис.
"Напомню, что несколько месяцев назад я была такая и это был мой стресс и триггер. Тут малой еще на гв. Я немного офигеваю после родов по отношению к своему новому телу", - написала Даша.
Блогерка стояла на фото перед зеркалом, делая селфи. На снимке можно увидеть обвисший живот красотки, который она еще не успела убрать.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Возможный госпереворот в россии: в ГУР предупредили, какая на самом деле ситуация в рф и что будет с путиным
Выход ВСУ из Северодонецка: в Нацгвардии объяснили причины такого военного решения
Лукашенко "пропетляет": в Офисе президента снова заговорили о наступлении Беларуси на Украину, какая сейчас ситуация
Невеста Макацария впечатлила эффектными формами в тоненькой маечке: яркие кадры
"И это сейчас. Не Белла Хадид, конечно, но тоже не плохо", - написала Даша и показала себя современную.
Напомним, жена "Холостяка" Квиткова возмутилась поведением молодых матерей на курорте
А еще Politeka писала, что Квиткова показала, как развлекается без "Холостяка" Добрынина за границей
Также Politeka сообщала, что молодая жена "Холостяка" Квиткова рассказала, как неудачно оценивают ее внешность