Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник высказался после ракетного удара по Кременчугу, где уже минимум 10 человек погибли и 40 ранены.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сейчас артист работает над социальным проектом "Как ты?", но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами различными анонсами и личными кадрами.

А в этот раз Григорий решил высказаться о происшествии в Кременчуге, где россияне попали ракетой по ТРЦ, в котором находились множество людей. Уже известно о 10 погибших и более 40 раненых.

"Кременчуг", - начал Григорий, поставив смайл со слезами.

"Кара Божья и ВСУ должны уничтожить орков навсегда", - продолжил Решетник.

"Ну неужели цивилизованный мир вместе не может уничтожить эту нечисть. Ну сколько можно думать, считать, торговать, боятся", - подытожил Григорий.

Напомним, жена Решетника показала любимое развлечение младшего сына в летние деньки

А еще Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам

Также Politeka сообщала, что "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой