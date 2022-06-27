Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сейчас артист работает над социальным проектом "Как ты?", но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами различными анонсами и личными кадрами.
А в этот раз Григорий решил высказаться о происшествии в Кременчуге, где россияне попали ракетой по ТРЦ, в котором находились множество людей. Уже известно о 10 погибших и более 40 раненых.
"Кременчуг", - начал Григорий, поставив смайл со слезами.
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"Кара Божья и ВСУ должны уничтожить орков навсегда", - продолжил Решетник.
"Ну неужели цивилизованный мир вместе не может уничтожить эту нечисть. Ну сколько можно думать, считать, торговать, боятся", - подытожил Григорий.
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А еще Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам
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