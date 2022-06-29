Как пишет Politeka.net, самой телеведущей – 53 года.

"Я знакома со своим возлюбленным больше года. Он вообще не публичный человек, не имеет никакого отношения к телевидению. За этот год мы не только наслаждались жизнью, но и проходим через испытания – войну. Мы стали очень близкими людьми", - рассказала Матвеева в эфире программы "Как ты?" с Григорием Решетником.

По словам телеведущей, они познакомились еще до войны на вечеринке и мужчина даже не знал, что Надежда телеведущая.

«Его даже нет в соцсетях. Работает в сфере, близкой к медицине. Я не думала, что буду с этим мужчиной, потому что у нас ощутимая разница в возрасте. Он моложе меня на 20 лет", - призналась Матвеева, добавив, что ранее считала младший возраст парня сигналом, что такие отношения невозможны.

Теперь этот стереотип разрушен. По словам Матвеевой, поселившись вместе, они обсудили эту разницу в возрасте.

"Он восхищается тем, какой я человек, какая я женщина. Все, что я ни сделаю, он хвалит", - рассказала Матвеева о своем возлюбленном.

К сожалению, семья Матвеевой пока не очень воспринимают ее избранника.

"Мама и сын его не очень воспринимают. Наверное, эта близость, которая между нами есть, уже каким-то образом не устраивала их. Я теперь не только им принадлежу. У моего парня есть дети. Но я люблю этого мужчину, и нам очень хорошо вместе", - заверила Матвеева.

В свою очередь пользователи соцсетей выразили уверенность, что возраст – это только цифры и главное чтобы были чувства.

"Шикарно! Не в возрасте дело, а в интересах, взглядах на жизнь, в поступках», «Она красивая и ухоженная женщина, которая даст фору множеству молодушек. А кто пишет, что это ужас, то у вас маленькое мировоззрение и вы отстали от жизни», «Возраст не имеет значения. Это прекрасно, когда людям хорошо вместе", "Мама парня в шоке, наверное", «Лишь бы счастливы были, а там кому какое дело...»

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