Популярная украинская фитнес-тренер, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая сама воспитывает двух детей от брака со спортсменом Вячеславом Узелковым, поделилась на своей странице в Instagram эмоциональным фото с детьми. Стоит отметить, что этот кадр за последние сутки облетел все соцсети и вызывает много эмоций.

На фотографии можно увидеть двух детей, которые сидят за столом у панорамного окна. За окном красивый вид на город, а вдали видно черный дым, видимо, от очередного "прилета". Выглядит это весьма грустно и вызывает смешанные чувства.

В подписи к публикации Боржемская рассказала, что именно такая сейчас реальность у украинских детей.

"Реальность украинских детей, к сожалению, сейчас именно такова. Но свою привычную мирную реальность мы боремся каждый день. Сегодня Украина отмечает день Конституции. Конституция – основной закон, гарантирующий каждому гражданину страны свободы и права, а также определяющий политическое устройство государства. Именно то, что так не нравится оккупантам. Именно то, чего у них нет. Нет свободы, нет прав, а политическое устройство решает не Конституция, а один человек. Мирного нам неба. Слава Украине. Скорейшей победы", - подписала фото Марина.

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