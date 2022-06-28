Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина не стала сдерживаться после обстрелов оккупантов. Артистка была шокирована ударом по ТРЦ в Кременчуге, где в тот момент отдыхало около тысячи мирных граждан с детьми.

«Сердце щемит от боли и ужаса, от бессмысленности происходящего. Люди умирают не потому, что с ними случилась беда, а просто так, потому что кто-то решил, что смерть – это не беда. Снова террористический акт! Снова гражданские объекты, но самое страшное, что пропаганда воспитала сотни тысяч террористов. «Люди» хотят чужих смертей!

«Люди» радуются горю! Искривление сознания. Жестокость. Полное отсутствие ценностей. Сложно верить в происходящее. Так вот, не бойтесь, если ваши дети играют в войнушки! Бойтесь, если их лишат права голоса!» - высказалась Мишина.

Судя по комментариям в соцсетях, для многих россиян это событие стало поводом для радости. Мишина призналась, что не может понять, как люди дошли до такого состояния.

«Иногда мне кажется, что это такое социальный эксперимент, в котором проверяют насколько с помощью информации можно оскотинить человека. Оказывается, можно довести его до уровня бешеной собаки, которая просто рвет мясо зубами и мечется в этой смертоносной агонии», - написала Мишина.

Напомним, "Холостяк" Добрынин рассказал, как сейчас относится к жене.

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