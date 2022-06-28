Популярный украинский исполнитель Melovin (Константин Бочаров), который сейчас активно гастролирует по Украине и за рубежом с благотворительными концертами, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от полномасштабного вторжения рф, сообщил печальную новость.

Артист часто делится яркими публикациями на своей странице в Instagram, но на этот раз он был вынужден срочно просить поклонников о помощи: у его подруги обнаружили рак.

"Друзья, коллеги, меловинаторы! Моей подруге, однокласснице Кристине Матяш поставили страшный диагноз «Лимфома Ходжкина». Рак не выбирает ни возраста, ни пола. Но выбирает путь навсегда разрушить жизнь человека, чего мы с вами допустить никак не можем!", — написал Melovin.

Певец просит всех, кто может, помочь финансово или же распространением информации внести свой вклад в борьбу за жизнь девушки.

Украинцы в комментариях поддерживают Кристину и желают скорейшего выздоровления:

"Бороться и не сдаваться! Поможем чем сможем";

"Желаю выздороветь поскорее!❤️ Боритесь - поборете! Победите рак, как победим мы русню!";

"Выздоровления. Главное - веры в победу и стойкости духа";

"Помогу чем смогу. желаю выносливости в борьбе с этой болезнью".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук до слез растрогала украинцев новым обращением.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно высказался об украинцах и русских.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева в слезах не сдержалась после трагедии.