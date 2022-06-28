Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский артист. Звезда женат с 2020 года на красотке Кристине. После начала войны Владимир пошел защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых кадрах Кристина появилась в белом платье и розовой рубашке. Блогерша снимала себя перед зеркалом, хвастаясь свежим луком.

"Решила поднять себе хоть какое-то настроение - надев светлые вещи...", - написала Кристина.

На втором сторис жена Остапчука уже была не такая довольная.

"Хотя кого я обманываю, но я буду стараться держаться, поэтому и вас прошу", - написала Кристина.

Как можно заметить, попытки блогерки поднять себе настроение не очень успешные.

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