Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем хореогрофом Андреем Диким и украинская актриса Оля Сумская стали почетными членами общественно-волонтерского движения "Helper Украина". Совместное фото было опубликовано на страницы Лилии в Инстаграм.

Лилия Ребрик на фото мягко обнимает Ольгу Сумскую. Они обе мягко улыбаются. Обе знаменитости выбрали для встречи повседневные наряды. Образ телеведущей составило черное платье в мелкий белый горох и сумочка в тон наряду.

Оля Сумская выбрала платье в этно-стиле с белым и оранжевым орнаментом. Свой стильный лук она дополнила солнцезащитными очками. Рядом с ними позировалии основатель "Helper Украина" Данил Щербаков и хореограф Андрей Дикий.

В комментариях украинцы оставили свои комплименты: "Вы молодцы", "Ваша работа просто бесценна", "Вы все очень хорошие люди. Молодцы. Пусть добро возвращается сторицей", "Спасибо за вашу щедрость! Украина вперед", " Само очарование, спасибо вам".

Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.

Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.

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