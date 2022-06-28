Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка". Мужчина активно поддерживает свою страну в борьбе против российской агрессии, поэтому часто освещает ситуацию в Инстаграм.
После обстрелов оккупантов прямо по мирныхм жителям, артист решил высказаться.
«Только мы – украинцы. Мы несломленные и непобедимые! И чем быстрее соседская падаль это поймет – тем лучше будет для них. Хотя нет, лучше уже не будет и не может быть – никогда!
Помните – мы победим. И никогда в этом не сомневайтесь. Берегите себя! Спасибо судьбе, что я украинец, спасибо, что рожден на этой Святой земле. Всегда буду с тобой. Люблю тебя, моя Родненькая» - пишет Решетник.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Игорь Кондратюк удивил ответом, где и как он сейчас зарабатывает: «У меня есть...»
Зеленский может встретиться с путиным уже в ноябре: в Кремле сделали заявление
В беларуси заметили эшелон с танками: "По внешнему виду техники можно сделать вывод..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук впечатлила размером выреза: горячий кадр
Также жена ведущего «Холостяка» Григория Решетника поделилась в сториз своими размышлениями на тему того, как украинцы могут сопротивляться тактике россии. Публикации она сделала после трагедии в Кременчуге.
Кристина призналась, что на душе у нее грусть.
«Но мы должны верить в добро, справедливость, во что-то светлое», - написала Решетник.
Она подчеркнула, что россияне пытаются запугать украинцев, поэтому крайне важно сейчас не идти у них на поводу.
Напомним, экс-"холостячка" Мишина поразилась жестокости россиян.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" похвасталась вокальными талантами сына.
Также Politeka писала, что Огневич рассказала, как ей аукнулся поход в Карпаты.