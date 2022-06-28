Ведущий рассказал о том, что его беспокоит в последнее время.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка". Мужчина активно поддерживает свою страну в борьбе против российской агрессии, поэтому часто освещает ситуацию в Инстаграм.

После обстрелов оккупантов прямо по мирныхм жителям, артист решил высказаться.

«Только мы – украинцы. Мы несломленные и непобедимые! И чем быстрее соседская падаль это поймет – тем лучше будет для них. Хотя нет, лучше уже не будет и не может быть – никогда!

Помните – мы победим. И никогда в этом не сомневайтесь. Берегите себя! Спасибо судьбе, что я украинец, спасибо, что рожден на этой Святой земле. Всегда буду с тобой. Люблю тебя, моя Родненькая» - пишет Решетник.

Также жена ведущего «Холостяка» Григория Решетника поделилась в сториз своими размышлениями на тему того, как украинцы могут сопротивляться тактике россии. Публикации она сделала после трагедии в Кременчуге.

Кристина призналась, что на душе у нее грусть.

«Но мы должны верить в добро, справедливость, во что-то светлое», - написала Решетник.

Она подчеркнула, что россияне пытаются запугать украинцев, поэтому крайне важно сейчас не идти у них на поводу.

Напомним, экс-"холостячка" Мишина поразилась жестокости россиян.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" похвасталась вокальными талантами сына.

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