Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками. Не забывает Маша и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о своем состоянии, поделившись соответствующими кадрами.
На кадрах Ефросинина была в стильной рубашке с картой Украины. Маша снимала себя, обратившись к украинцам.
"Состояние - лежать в своей черной яме из безысходности и беспомощности из-за террора над украинцами", - начала Маша.
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"Но я понимаю, что единственный выход, чтобы проживать каждый день - это делать полезное по своим возможностям", - продолжила Ефросинина.
Стоит отметить, что после начала войны организовала фонд, который помогает украинцам пострадавшим от войны.
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