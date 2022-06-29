Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками. Не забывает Маша и об Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о своем состоянии, поделившись соответствующими кадрами.

На кадрах Ефросинина была в стильной рубашке с картой Украины. Маша снимала себя, обратившись к украинцам.

"Состояние - лежать в своей черной яме из безысходности и беспомощности из-за террора над украинцами", - начала Маша.

"Но я понимаю, что единственный выход, чтобы проживать каждый день - это делать полезное по своим возможностям", - продолжила Ефросинина.

Стоит отметить, что после начала войны организовала фонд, который помогает украинцам пострадавшим от войны.

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