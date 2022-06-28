Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая сейчас активно гастролирует и живет за границей, часто делится с поклонниками необычными публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка посвятила свой пост государственному празднику – Дню Конституции Украины.

Как видно, Екатерина опубликовала патриотическое арт-фото, на котором появилась в необычном образе. А в подписи к нему рассказала о настоящей истории главного украинского документа.

По словам Кухар, уже 125 дней героический украинский народ отстаивает принципы Конституции Независимой Украины. Все это время с момента российского вторжения украинцы защищают свою историю, суверенную волю, самоопределение и обеспечение прав и свобод человека.

"И как бы ни пытались некоторые за все эти годы переписать историю, ни врагу, ни кому-то другому в мире — не удастся этого сделать. Потому что каждый из нас несет в себе один из якорей украинской идентичности. Потому что каждый из нас – казацкого рода. Потому что испокон веков мы знали цену свободы. Уже наступили времена, когда миру открывается правда. И правда эта – за нами. С Днем Конституции Украины! Слава несокрушимому народу!", - написала Катя.

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