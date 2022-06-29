Як пише Politeka.net, самій телеведучій – 53 роки.

«Я знайома зі своїм коханим більше року. Він взагалі не публічна людина, не має жодного відношення до телебачення. За цей рік ми не тільки насолоджувались життям, але й проходимо через випробування – війну. Ми стали дуже близькими людьми», – розповіла Матвєєва в ефірі програми «Як ти?» з Григорієм Решетником.

За словами телеведуої, вони познайомились ще до війни на вечірці і чоловік навіть не знав, що Надія телеведуча.

«Його навіть немає в соцмережах. Працює у сфері, близькій до медицини. Я не думала, що буду з цим чоловіком, бо у нас відчутна різниця у віці. Він молодший за мене на 20 років», - зізналася Матвєєва, додавши, що раніше вважала молодший вік хлопця сигналом, що такі стосунки неможливі.

Тепер цей стереотип зруйновано. За словами Матвєєвої, оселившись разом, вони обговорили цю різницю у віці.

«Він захоплюється тим, яка я людина, яка я жінка. Все, що я не зроблю, він хвалить», - розповіла Матвєєва про свого коханого.

На жаль, родина Матвєєвої поки не дуже сприймають її обранця.

«Мама і син його не дуже сприймають. Напевно, ця близькість, яка між нами є, вже якимось чином не влаштовувала їх. Я тепер не тільки їм належу. У мого хлопця є діти. Але я люблю цього чоловіка, і нам дуже добре разом», - запевнила Матвєєва.

У свою чергу користувачі соцмереж висловили впевненість, що вік – це лише цифри і головне – щоб були почуття.

«Шикарно! Не в віці діло,а в інтересах, поглядах на життя, у вчинках», «Вона гарна і доглянута жінка, яка дасть фору безлічі молодушок. А хто пише, що це жах, то у вас маленький світогляд і ви відстали від життя», «Вік не має значення. Це прекрасно, коли людям добре разом», «Мама хлопця в шоці, певно», «Аби щасливі були, а там кому яке діло...»

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