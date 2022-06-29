Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская с первых дней вторжения рф в Украину, вместе с семьей переехали в более безопасное место. Ее родители тем временем остались в Киеве. Певица частенько дзвонит им и пишет сообщения.
Недавно она призналась в Инстаграм, что после очередного разговора с мамой, ей стало тяжело на душе.
Как призналась певица она ездила в студию на запись новой песни, после этого у нее внутри было радостное предвкушение. Но все приятные ощущения исчезли, ведь разговор с мамой вернул ее в реальность.
"Теперь у меня полное опустошение. До войны я могла молча ездить городом за рулем своего авто. Ездила в Ирпень на ужин к родителям. Или же сидела на траве возле Софии", - рассказала Оля Цибульская.
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Кроме того, артистка призналась, что ей очень сильно болит из-за постоянных обстрелов Украины.
"Еще мне дико болит Кременчуг. Мне дико болят обстрелы Киева, Николаева, Харькова, других городов и сел. Хуже всего то, что я не знаю, когда это закончится. И мне дико болит, что социальные сети удаляют посты о том, что происходит у нас в Украине. Очень хочется, чтобы мы побыстрее победили", - добавила Оля Цибульская.
Напомним, что Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.