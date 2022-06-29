Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая во время войны оставалась в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милые фото с детьми и взволновала поклонников сообщением об изменениях в семье.

На новых фотографиях Марина показала себя с детьми на борту самолета, а на одном из кадров они все держат руки друг друга. На еще одной фотографии можно увидеть Боржемскую, скорее всего в аэропорту, или в кафе, она позирует в стильном светлом наряде и мило улыбается в камеру.

В подписи к публикации Марина взволновала поклонников: "В нашей семье произошли перемены, из-за чего нам пришлось быстро уехать из дома. Только не беспокойтесь, все хорошо. Потом смогу все рассказать. Как думаете, куда мы летим и почему? Какое событие могло произойти?". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Наверное, сестричка родила ребенка!", "В Италию, пополнение в семье", "Пусть Бог хранит, легкой дороги. А едете к новому члену семьи. Добра вам всем", "Свадебное путешествие", "Роберта, сразу не узнала. Такие хорошие детки, потому что от хорошей мамочки".

Напомним, "Последние события, которые…": Андраде, которая ушла от Потапа, соскучилась по концертам.

Как сообщала Politeka, "Сногсшибательная красотка": внучка Ротару пофасонила в ярком летнем костюмчике, фото.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Ольги Фреймут огорошила видом, кадры: "Это та Злата, о которой я думаю?".