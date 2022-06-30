Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой стала невестой блогера Александра Волошина, продолжает делиться разными подробностями из своей жизни. В социальной сети Инстаграм девушка часто рассказывает о том, как ей живется, чем она занимается и какие неприятности с ней приключаются.

«В прошлой квартире владелица была максимально конченная, вы помните историю, где нам не вернули 4 тысячи долларов и не давали 10 дней зайти домой.

Но я не хочу откладывать жизнь на потом, хочу жить тут и сейчас, хочу жить в хорошей квартире, куда буду бежать после работы, разжигать биокамин и кайфовать от того, что я живу!» - поделилась Тринчер.

Также Анна выложила в своем микроблоге нескромные кадры из новой фотосессии, которыми взбудоражила сеть. Так, некоторые поклонники начали спрашивать артистку, а не беременная ли она.

В подписи к публикации Тринчер загадочно написала: "Ти робив мені каву. І приносив у ліжко… Я тебе цілувала. Ти обіймав мене ніжно… Скоро". Поклонники в комментариях тут же принялись засыпать звезду комплиментами,

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