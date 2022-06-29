Как сообщает Politeka.net, в результате вражеского обстрела Николаева утром 29 июня снаряд попал в жилую многоэтажку. В результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. Телеведущая Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на новость.

"Ракетный террор россии. Страна-террорист не останавливается и прицельно бьет по гражданским. Гибнут десятки людей. Гибнут дети. Ужас сегодняшнего утра - Николаев", - отметила Лилия Ребрик.

Телеведущей трудно поверить, что кто-то может спать после того, как запускает ракеты по мирным домам.

"Как они приходят домой к СВОИМ детям, как играют с ними и КАК - ну КАК они смотрят им в глаза? О чем думают те диспетчеры, которые говорили россиянам после разрушения дома в Киеве "Красивая работа"? Как они вообще могут спать, дышать и дальше существовать? Когда и как они потеряли все человеческое?", - возмущается звезда украинского телевидения Лилия Ребрик.

Украинцы в комментариях были также переполнены эмоциями после случившегося: "Увидев это фото, у меня просто исчезли все слова", "Мой родной город. Это ужас и невыносимая боль", "Ибо слуги дьявола", "Пусть горят в аду! Не дай Бог им наследников, таким, как они, нельзя оставлять после себя след на земле".

Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.

Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.

Также Politeka писала, что Ребрик умилила прогулкой с мужем и детьми, фото из прошлого.