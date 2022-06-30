Певица расплакалась от счастья и поплывла в эмоциях.

Как сообщает Politeka.net, сын Оли Цибульской Нестор не чувствует недостатка в родительской любви: певица призналась, что позволяет ему многое из того, что другие родители называют баловством. Мальчик закончил первый класс и растрогал свою маму.

Так, Оля Цибульская в своих Сториз призналась, что мальчик сегодня отмечает выпускной.

"Доброе утро. У Нестора сегодня выпускной. Еще час и он будет второклассником. Я что-то расплакалась от счастья и поплывла в эмоциях", - рассказала гордая мама.





Кроме того, Оля Цибульская показала, что выпускники-первоклашки должны приготовить специальную коробку, в которую будут складывать воспоминания о первых летних каникулах. Нестор подошел к этому делу со всей серьезностью и начал украшать свою коробку забавными наклейками.

"Все онлайн. Дети должны были заполнить выпускной лист и теперь делают коробку "воспоминания лета", - добавила певица.

Напомним, что Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.