Как сообщает Politeka.net, сын Оли Цибульской Нестор не чувствует недостатка в родительской любви: певица призналась, что позволяет ему многое из того, что другие родители называют баловством. Мальчик закончил первый класс и растрогал свою маму.
Так, Оля Цибульская в своих Сториз призналась, что мальчик сегодня отмечает выпускной.
"Доброе утро. У Нестора сегодня выпускной. Еще час и он будет второклассником. Я что-то расплакалась от счастья и поплывла в эмоциях", - рассказала гордая мама.
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Кроме того, Оля Цибульская показала, что выпускники-первоклашки должны приготовить специальную коробку, в которую будут складывать воспоминания о первых летних каникулах. Нестор подошел к этому делу со всей серьезностью и начал украшать свою коробку забавными наклейками.
"Все онлайн. Дети должны были заполнить выпускной лист и теперь делают коробку "воспоминания лета", - добавила певица.
Напомним, что Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.