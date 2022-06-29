Співачка Надя Дорофєєва, колишня дружина Володимира Дантеса, яка пішла від нього до друга сім'ї Михайла Кацуріна, звернулася зворушливо до екс-чоловіка.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист. Зірка більше 10 років був разом з Надею Дорофєєвою, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. В цей же час про своє розлучення оголосили друзі Наді і Володимира - сім'я Кацуріних. Як виявилося, це було не просто збігом, адже Дорофєєву зняли разом з Михайлом Кацуріним під час відпочинку в Барселоні. А пізніше пара офіційно оголосила, що разом.

В цей же час Дантес зайнявся розвагами в Києві з Дашею Кацуріною. Але поки що Володимир не заявляв, що він разом з Дашею.

А на нових сторіс в Instagram Надя вирішила звернутися до свого екс-чоловіка Дантеса.

"З днем Народження Тебе. Знаю, як багато ти ще зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії збудуться", - написала Дорофєєва.

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