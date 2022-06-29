Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист. Зірка більше 10 років був разом з Надею Дорофєєвою, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. В цей же час про своє розлучення оголосили друзі Наді і Володимира - сім'я Кацуріних. Як виявилося, це було не просто збігом, адже Дорофєєву зняли разом з Михайлом Кацуріним під час відпочинку в Барселоні. А пізніше пара офіційно оголосила, що разом.
В цей же час Дантес зайнявся розвагами в Києві з Дашею Кацуріною. Але поки що Володимир не заявляв, що він разом з Дашею.
А на нових сторіс в Instagram Надя вирішила звернутися до свого екс-чоловіка Дантеса.
"З днем Народження Тебе. Знаю, як багато ти ще зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії збудуться", - написала Дорофєєва.
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Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зірвався на росіян після трагедії в Кременчуці
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва після драми з Дантесом і Кацурін несподівано звернулася до українців
А ще Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес після того, як Надя пішла до Кацуріна, розповів про найважливіший день