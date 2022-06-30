Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95". У артистки есть старшая дочь Маша и двойнята Катя и Иван. После рождения двойняшек, когда Маше было 15, подросток съехала от родителей на съемную квартиру, которую снимала с подругой. Девушке сейчас 19 лет и она стала настоящей красоткой. Маша обожает танцы, а также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится многими интересными кадрами, включая освещение войны в Украине.

А в этот раз Маша поделилась кадрами в сторис, где похвасталась стильным образом с двумя косичками. А на еще одном сторис дочь Кравец снимала себя во весь рост, хвастаясь в шортах стройной фигурой перед зеркалом.

Стоит отметить, не так давно Мария вернулась обратно в Украину, ведь с мая находилась с братом и сестрой за пределами Украины.

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