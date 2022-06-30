Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса. Звезда стала очень популярной после проекта "Холостячка", куда пошла найти свою любовь. На шоу победил Александр Эллерт и после съемок пара некоторое время строила отношения, но в конечном итоге сохранить их не удалось. Ксения, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Ксения была в джинсах и блузе, которую завязала на животике. Мишина сидела на байке, впечатляя дерзким видом.

"Время составить свой, хоть и маленький список "маст хев" на эту поездку. Чтобы никто и ни что не препятствовал мне ощутить себе там счастливой, хотя бы на день", - написала Ксения, признавшись в своих планах.

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