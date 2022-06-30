Как пишет Politeka.net, Джамала и Настя Каменских - известные украинские артистки. Звезды сейчас находятся за пределами Украины и активно выступают на благотворительных концертах в поддержку Украины. Не стесняются певицы примерять на себя патриотические цвета. И "ЖВЛ" на своей страничке решил сравнить образы артисток, спросив у украинцев, чей лук лучше.

"Что если не патриотический образ больше всего красит наших звезд?", - была подписана публикация.

Фанаты сразу принялись обсуждать, кто лучше в комментариях:

"Если бы они поменялись нарядами было бы четко", "Джамала просто топчик", "NK", "Красит наших звезд не патриотическая одежда, А их патриотические поступки в Украине", "Никакой, натянуть на себя патриотическую одежду и отсиживаться за границей, такой патриотизм", "Звездам нужно сидеть в Украине... Понимаю с детьми... А то выехали и очень переживают за Украину... искренние украинцы...".

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