Как пишет Politeka.net, Джамала и Настя Каменских - известные украинские артистки. Звезды сейчас находятся за пределами Украины и активно выступают на благотворительных концертах в поддержку Украины. Не стесняются певицы примерять на себя патриотические цвета. И "ЖВЛ" на своей страничке решил сравнить образы артисток, спросив у украинцев, чей лук лучше.
"Что если не патриотический образ больше всего красит наших звезд?", - была подписана публикация.
Фанаты сразу принялись обсуждать, кто лучше в комментариях:
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Унизили по всем параметрам": рф проиграла битву за Чёрное море
Гремят взрывы: оккупанты спешно сбежали с острова Змеиный, что произошло
Рф хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области: оккупанты ведут наступление на другом направлении
При разборе завалов ТЦ в Кременчуге произошло ЧП: новые подробности и фото с места трагедии
"Если бы они поменялись нарядами было бы четко", "Джамала просто топчик", "NK", "Красит наших звезд не патриотическая одежда, А их патриотические поступки в Украине", "Никакой, натянуть на себя патриотическую одежду и отсиживаться за границей, такой патриотизм", "Звездам нужно сидеть в Украине... Понимаю с детьми... А то выехали и очень переживают за Украину... искренние украинцы...".
Напомним, Каменских напомнила миру, какую боль приносят украинцам россияне
А еще Politeka сообщала, что Каменских показала свою жизнь, по которой скучает, видео
Также Politeka писала, что Каменских в мрачноватом наряде изумила сменой образа на выступлении