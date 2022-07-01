Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Леся не так давно призналась, что у нее нет работы из-за событий, которые происходят в Украине. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Леся поделилась яркими образами, разместив несколько фото в сторис.

На новых фото Никитюк была в голубом платье. На одном фото Леся просто стояла, на на втором задрала нижнюю часть. Также звезда продемонстрировала второй наряд - шортики с рубашкой, а образ дополнила стильными очками. Леся аналогично разместила две фотографии, хвастаясь роскошным видом.

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