Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Леся не так давно призналась, что у нее нет работы из-за событий, которые происходят в Украине. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Леся поделилась яркими образами, разместив несколько фото в сторис.

На новых фото Никитюк была в голубом платье. На одном фото Леся просто стояла, на на втором задрала нижнюю часть. Также звезда продемонстрировала второй наряд - шортики с рубашкой, а образ дополнила стильными очками. Леся аналогично разместила две фотографии, хвастаясь роскошным видом.

Леся Никитюк

Напомним, Никитюк призналась, зачем скрывала свои состояния отчаяния, Ефросинина отреагировала

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А еще Politeka сообщала, что Никитюк отказалась от планов на семейную жизнь и раскрыла подробности

Также Politeka писала, что Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании